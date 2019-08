Polonia: leader Psl, obiettivo partito è rendere il paese più forte e democratico

- La Coalizione polacca nasce non contro qualcuno ma per rendere più forte e democratico il paese. Lo ha affermato oggi il leader del Partito popolare polacco (Psl), Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, nel corso della convention della formazione, tenutosi a Plock. Durante il suo discorso, Kosiniak-Kamysz ha sottolineato come la Polonia sia “una comunità che ha bisogno di rafforzarsi e trovare un equilibrio anche a livello locale”, superando le divisioni interne al paese. Il leader del Psl ha quindi ricordato l’importanza dei valori popolari sostenuti dalla formazione. “Non siamo anti-PiS (il partito Diritto e giustizia), o contro l’opposizione, ma solo a favore di una Polonia forte, democratica, equa verso tutti”, ha concluso. (segue) (Vap)