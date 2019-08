Polonia: leader Psl, obiettivo partito è rendere il paese più forte e democratico (2)

- Nei giorni scorsi Joseph Brynkus, membro del movimento Kukiz '15, intervenendo alla emittente polacca "polskieradio24.pl" ha spiegato le ragioni dell'apparentamento con il Partito popolare polacco (Psl). "Il Psl ha accettato i nostri programmi, compresi i pacchetti civici, economici e anti-corruzione, nessun altro gruppo ha raccolto la nostra sfida. Questo perchè il Psl, nelle cui liste elettorali saranno presenti i rappresentanti di Kukiz' 15, non è un classico partito di sistema. Purtroppo nella partitocrazia polacca prevale il ruolo dei capi-partito mentre nel Psl c'è un forte coinvolgimento degli ambienti sociali, insomma è aperto verso i cittadini e questo è coerente col progetto e con la visione di Pawel Kukiz", ha detto Brynkus, spiegando poi che per il movimento Kukiz '15 l'importante è essere dalla parte dei più deboli di chi ha meno diritti ed il programma del movimento è appunto teso a valorizzare le possibilità decisionali dei singoli cittadini di fronte al sistema di governo. "Per queste ragioni Kukiz '15 è visto dai maggiori partiti Diritto e Giustizia (PiS) e Piattaforma civica (Po) come una minaccia per l'establishment politico", ha aggiunto Brynkus. (Vap)