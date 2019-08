Migranti: su Open Arms ecco l'ennesimo duello Conte-Salvini (2)

- Nella sua missiva di risposta, inviata per conoscenza anche ai responsabili di Difesa, Elisabetta Trenta, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, Salvini aveva dato il via libera allo sbarco dei minori scrivendo che "darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinché non vengano frapposti ostacoli all'esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione, non senza ribadirTi che continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporTi. Con altrettanta sincerità", aveva concluso nella lettera il segretario del Carroccio rivolgendosi a Conte, "Ti rappresento il rammarico e la preoccupazione che tale Tua determinazione possa provocare una irreversibile ed onerosa presa in carico, per il nostro Paese, dell'assistenza di soggetti che, successivamente, potrebbe rivelarsi non dovuta". (Rin)