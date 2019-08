Pd: Anzaldi, Calenda attacca Renzi con stesse parole di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi, scrive su Facebook che "Calenda contro Renzi usa gli stessi argomenti e addirittura le stesse parole di Salvini. Per un po' di visibilità sta attaccando da giorni l'unico vero leader che ha dimostrato di saper fare opposizione al capo della Lega. Se oggi Salvini è sconfitto, se è stato costretto a fare marcia indietro, se è finito a mendicare dai Cinque stelle un rimpastino pur di salvare la sua poltrona, lo si deve alla strategia vincente di Renzi, come peraltro scrivono giornali italiani e internazionali. Calenda invece polemizza, alza polveroni", prosegue il parlamentare dem, "cerca visibilità per lanciare la sua scissione dopo essere stato eletto all'europarlamento grazie al Pd: su questo le misteriose fonti anonime della segreteria Pd, tanto solerti ad attaccare Renzi, non hanno nulla da dire?". Oggi, in una intervista al "Foglio", Calenda, nel caso la direzione del Pd convocata per mercoledì prossimo 21 agosto chiedesse di verificare l'ipotesi di un accordo con il Movimento cinque stelle, ha affermato che "vorrà dire che il partito avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico" e "io questa cosa non la accetterò. A quel punto", ha concluso l'ex ministro dello Sviluppo economico, "sarà inevitabile lavorare a una nuova forza politica che rappresenti quel mondo orfano". (Rin)