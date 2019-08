Difesa: Tofalo in Sardegna visita compagnia Carabinieri Carbonia e incontra autorità locali Sulcis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, parla in una nota di "qualche giorno di 'relax' prima di rientrare a Roma dove ci aspetterà una settimana molto impegnativa già a partire da lunedì prossimo". L'esponente dell'esecutivo si trova in Sardegna dove oggi ha incontrato il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, e ha visitato il comando compagnia Carabinieri del posto. "Anche in questa brevissima pausa che mi son concesso, non potevo non interfacciarmi con gli enti locali e passare a salutare e ringraziare gli operatori che ogni giorno sono in prossimità della cittadinanza e che realmente lavorano per la sicurezza delle nostre comunità", racconta Tofalo, "in particolare con il sindaco Massidda abbiamo approfondito diverse tematiche legate alla realtà locale e parlato di come poter conciliare al meglio una comune azione di governo. Ho poi visitato la compagnia dei Carabinieri per ringraziare di persona quanti, in questi giorni a cavallo di Ferragosto, continuano a svolgere i propri compiti al servizio dei cittadini e dei tanti turisti". Il sottosegretario alla Difesa ringrazia, quindi, "gli oltre 3400 Carabinieri presenti in tutta l'isola, impiegati sotta l'attenta guida del generale di divisione Giovanni Truglio. Di questi oltre 1000 sono quelli del comando provinciale di Cagliari e 100 della compagnia di Carbonia".(Com)