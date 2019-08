Governo: Di Maio, sto rientrando a Roma, ci vediamo in Aula il 20 agosto con Conte

- Il vicepremier, Luigi Di Maio, scrive su Facebook di aver "passato qualche giorno nel Cilento, tra Palinuro e dintorni. Volevo far vedere questi posti a Virginia (Saba, la compagna ndr), che non aveva mai conosciuto. Vi consiglio di andarci, il Cilento va visto tutto. Troverete un popolo di grandi lavoratori, umili e con uno spiccato spirito imprenditoriale. Queste persone in foto le conosco dal 2002. Sono venuto per anni qui in vacanza alla spiaggia della Marinella e queste persone, tra cui Totoccio e Giuseppe, da sempre mettono il cuore in ogni cosa che fanno. Quando ero piccolo", continua il capo politico del Movimento cinque stelle, "Totoccio filava le reti e Giuseppe aiutava le persone con gli ombrelloni e le barche. Oggi Giuseppe e i cugini Antonio e Ilaria portano avanti questa impresa con molta responsabilità e Totoccio osserva il tutto con soddisfazione e ammirazione. Sono passati 18 anni", prosegue l'esponente dell'esecutivo, "ma sono sempre le stesse persone. Hanno sempre la stessa semplicità e voglia di fare di quando li ho conosciuti per la prima volta. Questo li rende simpatici a tutti e tutti gli vogliono bene. Se potete andare a trovarli, vi consiglio anche di fare qualche immersione con gli istruttori lì al lido. A Palinuro ci sono tra i fondali più belli al mondo. Soprattutto in quella parte della costa. Buone ferie", conclude Conte, "io sto rientrando a Roma, ci vediamo in aula il 20 agosto insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte". (Rin)