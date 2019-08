Migranti: Salvini su Open Arms, dopo presunti malati sono curioso di vedere i presunti minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in merito ai 27 immigrati scesi dalla Open Arms a Lampedusa e dichiarati sotto i 18 anni, afferma che "mentre altri cedono, la mia posizione non cambia. E come i presunti 'malati' non erano malati, sono curioso di vedere i presunti 'minori'". La Ong ha comunicato al Tribunale dei minori che sono: due di 15 anni, undici di 16 e quattordici di 17 anni. Si tratta di 26 ragazzi ed una ragazza. Sono in corso le procedure di identificazione. (Rin)