Albania: premier Rama, quasi completa costruzione strada turistica Scutari-Velipoje

- La ricostruzione della strada turistica Scutari-Velipoje, in Albania, è quasi completa. Lo ha annunciato il premier albanese Edi Rama, ricordando come l'infrastruttura stradale sia attesa dai turisti "da almeno 30 anni". "L'asse Scutari-Velipoje, tanto atteso dai turisti, verrà seguito da un'altra strada strategica per lo sviluppo sulla costa adriatica, quella tra Velipoje e Shengjin", ha aggiunto il primo ministro. I progetti in questione sono finanziati dall'esecutivo di Tirana e portati avanti dal Fondo per lo sviluppo dell'Albania, per rilanciare e promuovere il turismo nel paese. (Alt)