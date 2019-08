Governo: giornata di tensioni tra le forze politiche, botta e risposta Renzi-Salvini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, dal canto suo, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook "governo 'istituzionale', di 'ampio respiro', di 'scopo', di 'responsabilità', di 'alto profilo', con un 'accordo alla tedesca'. Tutti nomi altisonanti per nascondere il vero obiettivo: far nascere un governo di inciucio per salvare le poltrone e rimandare a palazzo Chigi chi è stato già mandato a casa dagli italiani. Fratelli d'Italia dice no e mantiene sempre la stessa coerente posizione: l'unico governo che vogliamo", ribadisce la parlamentare, "è un governo sovranista legittimato dal popolo. Tutto il resto non ci interessa". Da Forza Italia, infine, Mariastella Gelmini rileva in una nota che "Salvini ha provato a governare con i Cinque stelle, ma è tempo perso. Dalla Lega ora ci attendiamo una posizione coerente, senza pericolose marce indietro che non sarebbero comprese dagli elettori. Prima si restituisce la parola agli italiani", conclude l'esponente di FI, "meglio è". La confusione, insomma, regna ancora sovrana. (Rin)