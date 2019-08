Difesa: ministro armeno Tonoyan in visita in Russia, previsto incontro con omologo Shoigu

- Il ministro della Difesa armeno Davit Tonoyan si è recato in visita a Mosca, dove incontrerà la controparte russa Sergej Shoigu. Lo rende noto il dicastero della Difesa armeno, ripreso dai media locali. "Come parte della visita della delegazione armena in Russia, guidata da Tonoyan, è in programma un incontro con il ministro Shoigu", si legge nella nota. Tonoyan prenderà inoltre parte alla cerimonia di chiusura e alla premiazione della quinta edizione dei Giochi militari internazionali 2019, a cui hanno preso parte 200 squadre da 36 paesi e che si sono tenute in Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cina, India, Iran, Kazakhstan, Mongolia, Russia e Uzbekistan.(Res)