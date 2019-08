Milano: De Corato su pusher incinta, in via Cavezzali nulla cambiato a 16 mesi da sgombero

- L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota commenta l'arresto di una donna incinta che spacciava cocaina all'interno di un stabile di via Cavezzali a Milano, questa mattina. "Nell'aprile 2018 - ricorda De Corato - è stato effettuato uno sgombero in uno stabile interamente occupato da abusivi in via Cavezzali a Milano, in quello che era stato definito ed è tutt'ora 'fortino della droga'. A distanza di tempo, come tristemente apprendiamo ora, nulla è cambiato, il problema non è stato risolto! Lo sgombero è servito a poco". "Ringrazio la Polizia per essere prontamente intervenuta - prosegue l'assessore - ma la zona è ancora piena di abusivi e spacciatori, soprattutto stranieri! Lo spaccio continua a esserci e addirittura coinvolge donne in piena gravidanza". "Necessitano interventi e bonifiche giornaliere delle forze dell'ordine, perché il quartiere limitrofo a via Padova, vede una massiccia presenza di spacciatori che ogni giorno agiscono indisturbati", conclude De Corato.(com)