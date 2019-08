Migranti: su Open Arms ecco l'ennesimo duello Conte-Salvini

- E' l'ennesimo duello, quello andato in scena nelle scorse ore, sulla questione migranti, tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Tutto parte dalla seconda lettera, inviata la scorsa notte, con cui il presidente del Consiglio chiedeva al vicepremier e ministro dell'Interno di far sbarcare a Lampedusa i minori, alla fine 27, presenti sull'imbarcazione Open Arms. Immediata la replica del leader della Lega, secondo cui - come avevano fatto sapere fonti del Viminale - "il via libera allo sbarco di queste persone è esclusiva responsabilità del presidente Conte, che sollecitava un intervento quando la nave si trovava ancora in acque internazionali. Mentre Madrid non muoveva un muscolo, a Roma si moltiplicavano le pressioni. L’indirizzo politico di Salvini, supportato giuridicamente, è diverso da quello del presidente del Consiglio. Già lunedì", avevano aggiunto le fonti, "il ministro auspica novità a proposito del ricorso sulla decisione del Tar del Lazio, ed è certo che la linea della fermezza e della difesa dei confini e della dignità dell’Italia è condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini di questo Paese". (segue) (Rin)