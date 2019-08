Grecia: prossima settimana negoziati con Ue su questione crediti deteriorati

- Prenderanno il via la prossima settimana i negoziati fra il governo greco e il direttorato generale per la concorrenza della Commissione europea in merito ai crediti deteriorati delle banche elleniche. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", ricordando come la proposta delle autorità di Atene sia quella di creare un sistema di protezione degli asset dove trasferire una cifra pari a 16 miliardi di euro di crediti deteriorati, garantiti dalle casse statali. Il governo vorrebbe approvare tale piano già entro la fine di settembre, nonostante le perplessità espresse dall'Unione europea in merito. (Gra)