Libia: ministro Esteri Turchia, Ankara sostiene soluzione pacifica della crisi

- La Turchia sostiene la soluzione pacifica della crisi in Libia. Lo ha scritto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, su Twitter dopo l'incontro con l'omologo libico, Mahammed Taher Siyala, a Khartum, in Sudan. "La comunità internazionale dovrebbe mostrare una posizione unitaria e di principio per fermare gli scontri in Libia", ha aggiunto il capo della diplomazia di Ankara.(Tua)