Ucraina: sale a nove bilancio vittime incendio in albergo Odessa

- Sale a nove il numero delle vittime dell’incendio sviluppatosi nella notte nell’albergo Tokyo Star di Odessa, in Ucraina. Dieci inoltre le persone rimaste ferite nell’incidente, come riferisce l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Le cause dello scoppio dell’incendio, avvenuto nelle prime ore del mattino di sabato, non sono state rese note. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre tre ore per spegnere l’incendio, sviluppatosi in un’area di oltre mille metri quadri. (Res)