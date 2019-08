Venezuela: Maduro pronto a elezioni parlamento, "batosta del secolo per destra golpista" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settimana l'Assemblea nazionale costituente (Anc), organo controllato dalle forze governative, aveva dato il via a un processo per fissare la data delle elezioni. il presidente dell'Assemblea costituente, Diosdado Cabello, aveva annunciato la creazione di un gruppo di lavoro cui spetterà il compito di ascoltare la cittadinanza. La commissione dovrà "valutare, in accordo con la legge, la Costituzione, la situazione politica del nostro paese e attraverso consultazioni con tutti gli organismi, col popolo, con la strada, quando sarà il miglior momento per celebrare queste elezioni", ha detto Cabello. L'An, presieduta da leader oppositore Juan Guaidò, dovrebbe andare a scadenza naturale nel 2020. Nelle ore precedenti l'annuncio di Cabello, Guaidò aveva avvertito della volontà dell'esecutivo di far cadere l'ultimo "baluardo democratico" del paese, procedendo al suo scioglimento. (segue) (Brb)