Governo: Brunetta (FI), da irresponsabili aprire crisi in questo momento

- Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito azzurro, afferma in una nota che "siamo completamente d'accordo con Bloomberg quando parla di dramma politico italiano. Aggiungiamo anche che questa è una crisi politica aperta al buio, in maniera irresponsabile, nel momento peggiore dell'anno. Agosto è, infatti, tradizionalmente il mese dove la speculazione è maggiore e gli sviluppi della crisi, con il rischio di elezioni anticipate il prossimo autunno, metterebbero a serio rischio l'approvazione della delicatissima legge di Bilancio per il 2020, con la quale il governo", continua il parlamentare, "dovrà decidere se aumentare o no le aliquote Iva, effettuare la spending review, il taglio delle tax expenditures e, più in generale, mantenere gli impegni presi con la Commissione europea la scorsa primavera. E' chiaro che, in caso di ritorno alle urne, tutto il calendario del semestre di bilancio verrebbe messo a rischio, con la quasi certezza dell'aumento delle tasse sulla pelle degli italiani. Per questo motivo", conclude Brunetta, "aver aperto una crisi al buio, lo ripetiamo, è stato un atto di totale irresponsabilità".(Com)