Asti: piazza Alfieri chiusa per il Palio, cambiano i percorsi dei mezzi pubblici

- A partire da lunedì 19 agosto fino a domenica 8 settembre, ad Asti, in seguito alla chiusura di piazza Alfieri per lo svolgimento del Palio di Asti, alcune linee di trasporto di Asp effettueranno variazioni di percorso e orario. Gli autobus delle linee urbane feriali 2, 2/ e 7, della linea urbana festiva A e della linea extraurbana Asti-Tigliole non transiteranno in piazza Alfieri, in entrambe le direzioni. Saranno provvisoriamente attivate, in entrambe le direzioni, due fermate in corso Galileo Ferraris, la fermata di via Calosso e tre fermate nel tratto di corso Alfieri tra piazza I maggio e corso Dante. Gli orari provvisori saranno affissi alle fermate, pubblicati sul sito internet www.asp.asti.it o si potranno ritirare al Movicentro di via Artom 10. (Rpi)