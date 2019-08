Migranti: ecco la lettera di risposta di Salvini a Conte su Open Arms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella missiva di risposta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla questione dello sbarco dei minori dall'imbarcazione Open Arms, inviata per conoscenza anche ai responsabili di Difesa, Elisabetta Trenta, ed Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive che "questa mia lettera è divisa in due parti: una attinente il profilo giuridico, l’altra quello politico. Per quanto riguarda i principi giuridici, a parte l'attribuzione o meno della qualifica di 'minore non accompagnato' agli immigrati, presenti sulla Open Arms, che non abbiano asseritamente ancora raggiunto la maggiore età, noto che per il resto la pensiamo allo stesso modo e cioè: una nave che batte bandiera spagnola e che si trova in acque internazionali, è soggetta alla giurisdizione dello Stato di bandiera, il quale deve, in via principale, provvedere all'esercizio di tale giurisdizione anche per quel che concerne la tutela e la protezione dei diritti di coloro che si trovino a bordo, ivi compresi gli immigrati non accompagnati. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (ex multis, caso Hirsi e mancata concessione dello sbarco nel recente caso Sea Watch 3), nonché la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (articoli 92, 94(1-6-7) e 98) sono sul punto tetragone", si legge nel testo, "la cosa interessante è che questo aspetto cruciale non è contestato nemmeno dai Paesi la cui bandiera è battuta dalle navi in questione. Solo che, quando si tratta poi di dare applicazione ai principi giuridici, ecco che quei Paesi si tirano indietro adducendo motivazioni di ordine pratico ed economico". (segue) (Rin)