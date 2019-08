Migranti: ecco la lettera di risposta di Salvini a Conte su Open Arms (2)

- Salvini aggiunge "come non ricordare la recente risposta del segretario di Stato olandese per le migrazioni che, a proposito della Sea Watch 3 - battente bandiera olandese -, concordò che 'gli interventi della Sea Watch 3 non dovrebbero affiancare e facilitare le operazioni criminali degli scafisti', per poi dichiarare l’indisponibilità del suo Paese a cooperare nel ricollocamento degli immigrati considerandolo 'uno spreco di sforzi e risorse finanziarie del contribuente che dovrebbe essere evitato'? Come non rammentare il secco 'no' dato qualche giorno fa dalle autorità spagnole alla richiesta, veicolata attraverso l’ambasciata spagnola a Malta, del comandante della Open Arms - battente bandiera spagnola -, a concedere asilo a 31 minori non accompagnati? Ecco dunque che i principi giuridici, destinati a regolare i ruoli degli Stati nel governo del fenomeno delle migrazioni", prosegue la lettera, "sono dagli altri Paesi invocati a parole e disapplicati nella pratica, col risultato di far pesare sul solo contribuente italiano le conseguenze dell'attività di fiancheggiamento dell’immigrazione clandestina, attuata da navi straniere. Per tutte le ragioni suesposte, resto convinto della validità delle tesi che ho avuto già modo di rappresentarTi con la mia precedente lettera del 15 scorso e che, lo dico con franchezza, non colgo che Tu voglia o riesca a contraddire con la Tua successiva risposta. Quest'ultima, peraltro", osserva il titolare del Viminale, "mi appare fondata più su ragionamenti di ordine fattuale ed emozionale - di discutibile corrispondenza al reale - che non su quelle argomentazioni giuridiche che sempre dovrebbero caratterizzare l’azione dei pubblici poteri". (segue) (Rin)