Milano: De Corato su rapina a clochard, cosa aspetta Comune a intervenire?

- L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota commenta la rapina ieri a Milano in piazza Abbiategrasso a danni di un clochard, derubato di 100 euro in contanti e di un iPhone. "Ogni giorno, soprattutto nelle periferie del Sindaco Sala, ne succedono di ogni: ieri è successo a un senzatetto di essere preso a botte e derubato delle uniche cose che aveva addosso, cosa aspetta il Comune ad intervenire visti tutti gli episodi di malavita comune, addirittura ai danni di un clochard?", si chiede De Corato, osservando in conclusione che "non c'è più un minimo di pudore". (Rem)