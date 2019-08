Russia: esami su personale sanitario coinvolto in esplosione Arkhangelsk, livelli radioattività nella norma

- L’esame medico effettuato sul personale sanitario che ha curato le vittime dell’incidente presso la base militare nella regione di Arkhangelsk, in Russia, non ha riscontrato livelli di radioattività superiori alla norma. Lo ha reso noto il servizio stampa del dicastero della Sanità russo, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Livelli di radioattività superiori la norma non sono stati riscontrati, e gli specialisti continuano a monitorare le condizioni dei lavoratori”, si legge nella nota. In totale, 91 impiegati delle cliniche regionali di Arkhangelsk sono stati esaminati, 20 dei quali direttamente al centro federale di Mosca. (segue) (Rum)