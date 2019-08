Giappone: delegazione funzionari Corea del Nord cancella missione autorizzata da Tokyo

- Una delegazione di alti funzionari della Corea del Nord, tra cui il viceministro dello Sport, Won Kim U, ha cancellato una visita in programma che il Giappone aveva autorizzato per la prossima settimana. Lo riferisce "The Japan Times" ricordando che la missione, annullata senza spiegazioni ufficiali, era stata organizzata in occasione di un seminario per le Olimpiadi del 2020. Il governo giapponese aveva concesso il permesso di entrata ai delegati, come eccezione al divieto di ingresso nel paese imposto ai nordcoreani per sanzionare il programma nucleare e missilistico di Pyongyang. Le fonti citate dal quotidiano nipponico riferiscono che la Corea del Nord potrebbe anche cancellare la propria presenza di campionati mondiali di Judo in calendario il 25 agosto a Tokyo. (Git)