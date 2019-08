Governo: Meloni, esecutivo "istituzionale" o "accordo alla tedesca"? Nomi altisonanti per celare inciucio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook "governo 'istituzionale', di 'ampio respiro', di 'scopo', di 'responsabilità', di 'alto profilo', con un 'accordo alla tedesca'. Tutti nomi altisonanti per nascondere il vero obiettivo: far nascere un governo di inciucio per salvare le poltrone e rimandare a palazzo Chigi chi è stato già mandato a casa dagli italiani. Fratelli d'Italia dice no e mantiene sempre la stessa coerente posizione: l'unico governo che vogliamo", conclude la parlamentare, "è un governo sovranista legittimato dal popolo. Tutto il resto non ci interessa".(Rin)