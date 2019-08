Roma: Raggi, anche via delle Cave di Pietralata riqualificata

- Anche via delle Cave di Pietralata entra a far parte del programma del Campidoglio Strade nuove. Lo spiega in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che scrive: "È stato rifatto tutto l’asfalto e la segnaletica orizzontale. Sono stati disostruiti e puliti anche i tombini. Lavori finalmente fatti bene". E conclude: "Prosegue così il nostro lavoro per tutelare la sicurezza di pedoni, automobilisti e motocilisti che ogni giorno percorrono le strade della città". (Rer)