Governo: giornata di tensioni tra le forze politiche, botta e risposta Renzi-Salvini

- Altra giornata segnata da polemiche, quella odierna, in attesa delle comunicazioni martedì prossimo 20 agosto, nell'Aula del Senato, del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito alla crisi politica. A farla da padrone il nuovo braccio di ferro tra il capo dell'esecutivo e Matteo Salvini sulla questione migranti, con il titolare del Viminale che alla fine cede alla richiesta dell'inquilino di palazzo Chigi e fa sbarcare i minori dall'imbarcazione Open Arms. Un leader leghista sempre di più nel mirino del Movimento cinque stelle. "Salvini ha fatto cadere il governo e pretende ancora di fare il ministro. Parla da ministro, ma per conto di chi e di cosa se ha detto che vuole sfiduciare il governo? Si dimetta, se ha un briciolo di coerenza", fanno sapere fonti pentastellate, mentre in un paio di post pubblicati sul blog delle Stelle si legge che il segretario del Carroccio "è vero, ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si è fregato lui. Ora tirate le somme. Ma come, non dovevano mollare tutti la poltrona? Hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciando di essere pronti a dimettersi in blocco e invece ancora sono lì, incollati alla poltrona. Senza pudore". Ecco, poi, riaffacciarsi sulla scena il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, che su Facebook rilancia la sua idea di "un governo istituzionale che pensi al Paese e non ai destini dei singoli partiti. Un governo istituzionale che come prima cosa abbia un ministro dell'Interno degno di questo nome". Pronta la replica del diretto interessato: "Renzi che parla di 'governo istituzionale' per salvare il Paese? Mamma mia che faccia di bronzo, con tutti i danni che ha fatto", le parole di Salvini. (segue) (Rin)