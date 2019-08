Milano: controlli della Stradale in piazza Belfanti, un quarto degli automobilisti positivo ad alcoltest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell’aumento degli incidenti dovuti ad assunzione di alcol o droga, la Polizia stradale di Milano ha deciso di incrementare i controlli notturni lungo la rete autostradale a ridosso del fine settimana. La scorsa notte gli agenti, con l’aiuto del personale medico e sanitario della Questura di Milano, hanno svolto un servizio mirato in piazza Serafino Belfanti, vicino all’imbocco dell’autostrada dei Giovi. Delle 21 persone controllate dai tre equipaggi della Stradale, cinque erano in stato di ebrezza: una aveva addirittura un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ed è quindi stato denunciato. Per gli altri quattro conducenti, tutti con un tasso compreso tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l, è scattata la sanzione amministrativa di 532 euro. A tutti è stata ritirata la patente di guida per la successiva applicazione del periodo di sospensione previsto e un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Sei automobilisti sono stati sottoposti anche al cosiddetto “drogometro”: uno di loro era sotto l’effetto di cannabinoidi e cocaina. (com)