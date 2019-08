Medio Oriente: Hamas, raid israeliano "messaggio di aggressione ed escalation"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bombardamento israeliano contro postazioni del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza "è un messaggio di escalation e aggressività, volto a distogliere l'attenzione dalle coraggiose azioni in atto in Cisgiordania, che hanno confuso il nemico e approfondito la crisi interna in cui si trova". Lo ha dichiarato oggi il portavoce di Hamas, Fawzi Barhum, riferendosi all'episodio di "car ramming" avvenuto ieri, 16 agosto, in Cisgiordania. Nella notte le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito obiettivi del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza in risposta a un razzo che è stato lanciato da gruppi armati dell'enclave in precedenza. Lo riferisce l'esercito israeliano. "Gli aerei da guerra hanno attaccato due strutture terroristiche sotterranee del gruppo terroristico di Hamas a nord e al centro della Striscia di Gaza", fanno sapere le Idf. “L'attacco è stato effettuato in risposta al razzo lanciato da Gaza stanotte. Le Idf continueranno ad agire contro i tentativi di danneggiare i civili israeliani e considera il gruppo terroristico di Hamas come responsabile di tutto ciò che avviene nella Striscia di Gaza”, si legge nella dichiarazione. Il razzo lanciato dall'enclave è stato intercetato dal sistema di difesa Iron Dome e non ha causato danni o vittime. Le sirene si sono attivate nella città di Sderot e nelle comunità di Or Haner, Nir Am, Erez e Gevim. (segue) (Res)