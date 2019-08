Milano: arrestata donna pusher incinta di 5 mesi

- Una pusher con il pancione è stata arrestata ieri dagli agenti del Commissariato di Villa San Giovanni della Questura di Milano. La donna, italiana e al quinto mese di gravidanza, è stata sorpresa mentre spacciava nel cortile di casa sua in via Cavezzali, vicino a via Padova. Lei e il cliente sono stati immediatamente bloccati dagli agenti, che hanno poi perquisito l’appartamento della donna, trovando nascosti dietro a un pannello altri 12 grammi di cocaina e 7 di hashish. Il cliente bloccato insieme alla pusher ha raccontato di aver acquistato a 40 euro mezzo grammo di cocaina, diviso in due dosi.(Rem)