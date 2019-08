Colombia: presunta manipolazione testimoni, ex presidente Uribe a processo l'8 ottobre

- La Corte suprema colombiana (Csj) ha annunciato l'apertura ufficiale di un processo a carico di Alvaro Uribe Velez, il primo ex presidente colombiano a sottostare a questo tipo di procedimento. Uribe, oggi senatore e leader di fatto del partito conservatore Centro democratico (Cd), si recherà dinanzi alla corte il prossimo 8 ottobre, per rispondere di una presunta manipolazione di testimoni. L'ex presidente avrebbe in particolare cercato di impedire all'ex paramilitare Juan Guillermo Monsalve di riferire in aula dei loro rapporti sviluppati al di fuori della legge. Un fascicolo che riaccende i riflettori su un dossier da tempo centrale nell'agenda politica colombiana, quello della strategia che alcuni governi hanno utilizzato per il contrasto alle formazioni guerrigliere nel paese. La prima udienza, riassume il quotidiano "El Espectador", dovrà decidere in quali condizioni Uribe continuerà ad affrontare il processo: agli arresti, con il divieto di espatriare o in piena libertà. (Mec)