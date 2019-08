Anzio: già oltre mille i biglietti venduti per Verdone, incasso andrà in beneficenza

- Cresce l'attesa ad Anzio per Carlo Verdone: in pochi giorni sono stati venduti oltre mille biglietti e sono stati raccolti i primi 10.000 euro per la casa pediatrica oncologica Cittadella di Padre Pio. Il millesimo biglietto per la serata del 30 agosto è stato staccato alle 19:30 di ieri, mentre nella tarda serata i ticket venduti hanno superato i 1.080. "Si tratta di un dato importante, - dichiara il sindaco di Anzio Candido De Angelis - che conferma l'affetto e il legame della nostra città con Carlo Verdone, sia come attore che, soprattutto, come uomo di grande spessore culturale. Le sue lettere d'amore, il suo video, le sue dichiarazioni, sulla nostra città, nel corso della sua entusiasmante carriera, sono per noi motivo d'orgoglio e di grande soddisfazione". La serata, in programma al teatro all'aperto di Villa Adele, vedrà protagonista il grande regista e attore in un ricordo di “alcuni episodi divertenti, poetici e significativi della mia meravigliosa giovinezza. Anzio, scenografia della mia libertà, ha significato tanto per la mia vita", ha dichiarato Verdone. L'intero incasso dell'evento sarà devoluto per la realizzazione della "Cittadella di Padre Pio a Drapia, casa pediatrica socio sanitaria oncologica Madonna di Fatima", per la cura dei bambini gravemente malati.(Com)