Viabilità: giornata da bollino rosso, rallentamenti al bivio A1 Roma Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle giornate da bollino rosso per il traffico in autostrada, a causa degli spostamenti e rientri estivi, rallentamenti sono stati registrati al bivio dell'A1 Roma Napoli con code tra la barriera di Roma Sud e Monteporzio Catone, in direzione Napoli. Lo rende noto il servizio Luceverde Roma. (Rer)