Polonia: ministro Difesa Blaszczak, paese può svilupparsi solo se in sicurezza

- La Polonia può svilupparsi solo quando è assicurata la sicurezza dello Stato: quello che oggi appare scontato, potrebbe non esserlo in prospettiva futura. Lo ha affermato oggi il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. Il ministro ha partecipato alla cerimonia dei diplomi di 300 soldati dell’Accademia militare. Celebrando la scelta di “servire il paese”, Blaszczak ha poi ricordato come l’obiettivo del governo polacco sia quello di “assicurare le condizioni per lo sviluppo dell’esercito e dei suoi membri”. (Vap)