Rifiuti Roma: Pedica (Pd), Raggi non pensi solo a zozzoni ma anche a rischio caos in autunno

- "Oltre a dare la caccia agli zozzoni, Raggi cerchi di risolvere subito il problema dello smaltimento dei rifiuti, visto che ancora non si sa dove portarli all'estero e sui nuovi impianti siamo a caro amico. L'ordinanza regionale non può durare in eterno". È quanto afferma Stefano Pedica, esponente del Pd, commentando un post Facebook in cui la sindaca di Roma, Virginia Raggi, riferisce della multa comminata a un commerciante che conferiva rifiuti nei cassonetti dedicati alle utenze domestiche. "A breve Roma rischia un nuovo caos rifiuti - continua Pedica - e la sindaca non può continuare a girare a vuoto. Trovi subito una soluzione perché con l'arrivo dell'autunno c'è il pericolo di una nuova emergenza". (Com)