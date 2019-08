Russia: quattromila persone partecipano a manifestazione Partito comunista a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa quattromila persone hanno partecipato oggi ad una manifestazione autorizzata nel centro di Mosca, come riferito dalla polizia russa. La manifestazione è stata organizzata dal Partito comunista russo, come riporta l'agenzia di stampa "Sputnik". Nelle scorse settimane si sono tenute proteste da parte di figure dell'opposizione per contestare la mancata registrazione di alcuni candidati alle elezioni municipali di Mosca, previste l'8 settembre. (Rum)