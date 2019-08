Venezuela: Maduro pronto a elezioni parlamento, "batosta del secolo per destra golpista"

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha nuovamente rilanciato l'ipotesi elezioni anticipate per l'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni, ma le cui funzioni sono da tempo non riconosciute dal governo. "Voi volete che si tengano elezioni e anche io voglio che ci siano elezioni, fremo perché il Consiglio nazionale elettorale e l'Assemblea nazionale costituente convochino elezioni", ha detto Maduro nel corso di un evento trasmesso in diretta radiotelevisiva. Il rinnovo dell'An, più volte evocato da Maduro come prova di democrazia del paese, è osteggiato dalle opposizioni secondo cui sarebbe frutto di una procedura contraria alla Costituzione. "Siamo pronti a infliggere la batosta del secolo alla destra golpista", ha detto Maduro rivolto a fronte anti governativo. (segue) (Brb)