Venezuela: Maduro pronto a elezioni parlamento, "batosta del secolo per destra golpista" (3)

- L'Assemblea nazionale è considerata dall'esecutivo esautorata dalle sue funzioni in virtù di una risoluzione della Corte suprema (Tsj) del 5 gennaio del 2016. Una sentenza con cui il Tsj riteneva illegittima la decisione del parlamento di mantenere nel loro incarico tre deputati dello stato Amazonas sulla cui elezione erano state rilevate presunte irregolarità. L'An ha però in tutti questi mesi continuato a portare avanti la sua attività, rivendicando la legittimità dei suoi atti e le critiche a governo. Attualmente le funzioni del parlamento sono svolte dalla Assemblea nazionale costituente (Anc), l'organo nato nel 2017 per iniziativa del governo contro il volere delle opposizioni. La Anc ha provveduto tra le altre cose a legiferare, nominare i giudici della corte suprema e autorizzare le indagini disposte dalla procura nei confronti dei parlamentari. (Brb)