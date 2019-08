Governo: Biancofiore (FI), crisi Ferragosto solo per far fuori Conte che fa ombra ai vicepremier

- Michaela Biancofiore, parlamentare di Forza Italia e coordinatrice regionale del Trentino-Alto Adige, scrive in una nota che "è ufficiale, siamo su 'Scherzi a parte'. Riassumendo questa tragicommedia a danno degli italiani, si può dire ictu oculi che la crisi di Ferragosto aveva l'unico fine di far fuori il premier Conte che sembra piacere molto a popolo e istituzioni facendo ombra ai suoi due vice? Se è vero che Salvini ha offerto la presidenza del Consiglio a Di Maio, siamo di fronte al più classico dei casi del simul stabunt simul cadent e quindi entrambi saranno salvi o entrambi cadranno. Salvini praticamente salva Di Maio che stava per essere arrosolato dentro i Cinque stelle e dai sondaggi", continua l'esponente di FI, "e Di Maio ricambia salvando Salvini dal governo istituzionale e dal marginalità politica. Cervellotici ma a loro modo geniali, se non fosse che gli italiani sono allibiti e il risultato è che Conte con la sua classe e la sua preparazione sta conquistando ogni giorno più consenso. Quello che davvero è diventato difficile capire per noi ma soprattutto per i tanti suoi elettori è come mai Salvini potrebbe cercarsi i numeri in parlamento secondo costituzione, a partire dal centro-destra per fare il premier, avendo constatato che al voto non ci si andrà, e non lo faccia. E soprattutto", conclude Biancofiore, "perché tenda a disconoscere la propria famiglia che è un argine sicuro contro le intemperie".(Com)