Migranti: Salvini, Saviano mi vuole vedere in galera, gli do retta e mi dimetto o tengo duro?

- Sono, per ora, circa 300 i commenti al minuto per il post su Facebook del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che scrive: "Il signor Saviano mi vuole vedere in galera. Che faccio amici, gli do retta e mi dimetto o tengo duro?". Lo scrittore e giornalista aveva criticato, su Twitter, il titolare del Viminale definendolo "bandito politico" per la vicenda dell'imbarcazione Open Arms. (Rin)