Salute: Coldiretti, su alimenti importati presenza più che doppia residui chimici rispetto a italiani

- Sugli alimenti importati nel nostro Paese è stata individuata una presenza irregolare di residui chimici più che doppia rispetto a quelli made in Italy con i pericoli che si moltiplicano per gli ortaggi stranieri venduti in Italia che sono quasi cinque volte più pericolosi di quelli nazionali. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sull'ultimo report del ministero della Salute sul "Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari negli alimenti" pubblicato in agosto 2019. Su circa 11.500 campioni di alimenti (ortofrutta, cereali, olio, vino, baby food e altri prodotti) analizzati per verificare la presenza di residui di prodotti fitosanitari appena lo 0,9 per cento dei campioni di origine nazionale - sottolinea la Coldiretti - è risultato irregolare ma la percentuale sale al 2 per cento se si considerano solo gli alimenti di importazioni e tra questi il record negativo è fatto segnare dagli ortaggi dall'estero con il 5,9 per cento. Se si evidenzia - continua la Coldiretti - il primato del made in Italy nella sicurezza alimentare a livello internazionale ed europeo, dove la media delle irregolarità è del 2,5 per cento, a preoccupare è la presenza sul territorio nazionale di alimenti di importazione con elevati livelli di residui. In particolare nell'ortofrutta più di un ortaggio straniero su 20 venduti in Italia è fuorilegge per il contenuto di residui chimici. Tra gli alimenti importati dall'estero - precisa la Coldiretti – che sono risultati irregolari ci sono fragole, arance, i melograni, frutta varia, pomodori, peperoni, carciofi, riso bianco, lenticchie e fagioli secchi. (Com)