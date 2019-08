Milano: ruba le chiavi degli appartamenti dalla portineria, arrestato in zona Navigli

- Ieri mattina, poco dopo le otto, il portiere di un condominio di via Bertacchi, in zona Navigli a Milano, ha trovato la porta della guardiola forzata: qualcuno aveva portato via le chiavi di alcuni degli appartamenti dello stabile. L’uomo è quindi salito a controllare i piani superiori: al secondo, sul pianerottolo, ha trovato un giovane nordafricano, completamente stordito, che trafficava con le chiavi, senza essere ancora riuscito a introdursi in nessun appartamento. Il portiere ha chiamato il 113 e sul luogo è intervenuta una volante della Questura di Milano, che ha arrestato il ladro, un marocchino del 2000, regolare e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Il giovane ha ammesso di aver assunto stupefacenti, ma non aveva con sé droga. Portava invece un trolley, in cui gli agenti hanno trovato strumenti per l’effrazione e giubbotti rubati probabilmente altrove, dato che nello stabile di via Bertacchi non risultano esserci stati furti. (Rem)