Anzio: spacciatori di crack sfuggono all’alt della Polizia, arrestati dopo inseguimento

- Quattro persone sono state arrestate ad Anzio per detenzione di droga a fini di spaccio a termine di un rocambolesco inseguimento della Polizia. Nel corso di alcune indagini antidroga i poliziotti del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, hanno individuato alcune persone che, oltre a gestire una continua e massiccia attività di spaccio di stupefacenti, erano sospettate di detenere in una abitazione di Casal di Brocco un quantitativo di cocaina pronta per essere immessa nel mercato della droga, in parte trasformata in crack. Nel corso di un appostamento presso l’abitazione gli agenti, in abiti civili, hanno notato un' automobile di grossa cilindrata con a bordo quattro persone avvicinarsi. Intimato loro l'alt, il conducente prima ha tentato di eludere il controllo spostandosi sulla corsia opposta e poi, quando l'auto della Polizia si è posizionata davanti alla sua, ha messo la retromarcia e così è arrivato fino alla via Nettunense dove la sua fuga è finita contro un marciapiede. I quattro, inseguiti dai poliziotti, sono stati bloccati e arrestati. (segue) (Rer)