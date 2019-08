Anzio: spacciatori di crack sfuggono all’alt della Polizia, arrestati dopo inseguimento (2)

- Si tratta di un 48enne e in 31enne di Anzio e di due 28enni, uno calabrese, l’altro romeno. Indosso a uno, nascosto negli slip, i poliziotti hanno rinvenuto un portamonete contenente 51 involucri per un totale di circa 11 grammi di crack e altri due involucri con dentro 20 grammi di cocaina. In tutto sono state sequestrate tre mazzette di denaro da 125 euro, 450 euro e 170 euro. Infine nell'abitazione è stato sequestrato un frullatore ancora sporco di sostanza bianca probabilmente cocaina, sostanze per il taglio della droga e materiale per il confezionamento delle dosi. Una successiva verifica nel locale gestito da uno dei quattro arrestati ha permesso il sequestro di altri materiali utile al confezionamento. Accompagnati al commissariato di Anzio, i quattro fermati sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)