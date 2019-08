Milano: clochard aggredito e derubato di 100 euro e smartphone in piazza Abbiategrasso

- Un clochard bulgaro di 40 anni è stato rapinato ieri alla fermata del tram di piazza Abbiategrasso, a Milano. Erano circa le 13.30, quando il senzatetto è stato avvicinato da un uomo, poi descritto come un nordafricano vestito di scuro. Tutto a un tratto quest’ultimo ha iniziato a prendere a pugni sul viso il bulgaro e lo ha poi derubato di 100 euro in contanti in banconote di diverso taglio e di uno smartphone, modello iPhone10. (Rem)