Milano: Comune lancia quattro bandi per progetti in ambito digitale

- Il Comune di Milano lancia i bandi per quattro diversi progetti in ambito digitale. "Chiediamo la collaborazione dell'ecosistema territoriale per aiutare l’amministrazione comunale nella promozione e diffusione della cultura digitale - dichiara in una nota l'assessora alla Trasformazione digitale e Servizi Civici Roberta Cocco –. Lo scopo è fornire ai cittadini sempre più strumenti e più competenze per conoscere il digitale e coglierne tutte le opportunità e al tempo stesso rendere sempre più proficuo il dialogo con le realtà innovative della città per accelerare la trasformazione digitale". Il primo progetto, "Educazione digitale", si rivolge ad associazioni, fondazioni, imprese, scuole ed enti formativi per invitarli a presentare iniziative dedicate alla formazione e all'inclusione digitale dei cittadini che non hanno le competenze necessarie per accedere ai servizi digitali del Comune di Milano e, più in generale, alle opportunità fornite dall'utilizzo della tecnologia. I progetti, che potranno essere attivati a partire da settembre e per tutta la durata del calendario scolastico 2019/2020, dovranno prevedere modalità e strumenti didattici utili a fornire conoscenze di base come registrarsi al portale del Comune di Milano e usufruire dei servizi online a disposizione, navigare su Internet in sicurezza, registrarsi a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), aprire e gestire un profilo personale sui social media e assicurarsi che sia protetto. (segue) (com)