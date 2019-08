Milano: Comune lancia quattro bandi per progetti in ambito digitale (2)

- Il Comune di Milano metterà a disposizione spazi in tutti i nove Municipi, ma saranno accolti anche percorsi di alfabetizzazione digitale promossi all'interno delle sedi anagrafiche e rivolti ai cittadini in attesa, come già accade per l'iniziativa di alternanza scuola-lavoro "In de per mi – Faccio da solo", che vede impegnati studenti delle scuole superiori per fornire assistenza e insegnare ai cittadini l'uso dei servizi digitali presenti sul portale, come la richiesta e il rilascio digitale dei certificati anagrafici, la richiesta del pass sosta online o l'accesso al fascicolo del cittadino. Le iniziative formative ed educative dovranno essere realizzate e organizzate a titolo gratuito o, in alternativa, coordinate da un collettore di sponsor e partner. La sponsorizzazione tecnica potrà avere un costo massimo di 70mila euro annui e potrà essere cofinanziata dal Comune di Milano per un importo massimo pari al 30 per cento del valore del progetto. Le domande dovranno pervenire all'indirizzo SIAD.amministrazione@postacert.comune.milano.it entro e non oltre il 16 settembre 2019. Il secondo progetto, "Alleanza per #milanodigitale" è invece rivolto a soggetti pubblici e privati, come imprese nel settore tecnologico, università, fondazioni e centri di ricerca, che vogliano donare all'amministrazione comunale progetti tecnologici e digitali volti al miglioramento della città e dei servizi rivolti ai cittadini, ai turisti e ai city user. (segue) (com)