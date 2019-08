Milano: Comune lancia quattro bandi per progetti in ambito digitale (3)

- Saranno presi in considerazione, per esempio, progetti di connettività, soluzioni di intelligenza artificiale, iniziative di formazione e di responsabilità sociale. Si potrà partecipare attraverso l'attivazione di una partnership, che preveda l'organizzazione e la realizzazione di iniziative a titolo gratuito, oppure come sponsor tecnici, offrendo quindi il sostegno economico ai progetti presentati dai partner. I progetti potranno essere realizzati a partire da settembre 2019, ma c'è tempo sino al 28 febbraio 2021 per inviare le manifestazioni d'interesse all'indirizzo SIAD.amministrazione@postacert.comune.milano.it. Fino al 19 agosto, invece, è aperto il bando per la ricerca di un partner che realizzi e coordini la terza edizione di Milano Digital Week, la manifestazione dedicata all'innovazione e alla tecnologia, in programma dall'11 al 15 marzo 2020; mentre c'è tempo fino al 16 settembre, per rispondere all'avviso pubblico per partner e sponsor che vogliano realizzare l'edizione 2020 di STEMintheCity. La quarta edizione dell'iniziativa volta alla diffusione della cultura tecnico-scientifica tra le nuove generazioni, alla creazione di nuove opportunità formative e professionali e all'abbattimento degli stereotipi di genere che allontanano in particolar modo le bambine e le ragazze dalle "carriere STEM" si svilupperà lungo tutto l'arco del mese di aprile per concludersi con la "Maratona delle STEM", a cura del Comune di Milano, dal 27 al 29 aprile. (com)