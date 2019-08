Turismo: Coldiretti, 81 per cento italiani sceglie sagre e feste paese in estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma c’è anche chi ne approfitta per acquistare souvenir o ricordi della vacanza e chi invece coglie l’occasione per gustare cibi e specialità locali. Il business è comunque modesto e secondo l’analisi della Coldiretti-Ixè: il 9 per cento dei frequentatori non spende niente, il 46 per cento non più di dieci euro a persona e il 31 per cento tra i 10 ed i 30 euro per persona, mentre gli altri non sanno dire quanto spendono. Sagre, fiere e mercati di paese in Italia sono dedicati a ricorrenze storiche o religiose, ma soprattutto a prodotti tipici dell’enogastronomia locale che sono molto spesso al centro dei festeggiamenti che si concentrano proprio quando si raccolgono pregiati frutti della terra, dall’uva ai funghi, dalle telline al peperone, dal grano fino al tartufo. Una tendenza positiva che va accompagnata però – continua la Coldiretti – da una maggiore qualificazione dell’offerta che purtroppo non sempre è all’altezza. (segue) (Com)