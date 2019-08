Torino: ciclismo, domani la Collegno-Sestriere per atleti juniores

- Appuntamento ciclistico in programma a Sestriere (Torino) domani, domenica 18 agosto: è la gara per Juniores che nel 2014, nel 2015 e nel 2018 ha visto inerpicarsi fino alla sommità del Colle del Sestriere alcuni tra i più forti esponenti della categoria, non solo italiani. La gara, organizzata dalla Asd Borgonuovo Collegno ed abbinata al G.P. Nino Defilippis, presenta un novità: partirà dalla Certosa Reale di Collegno. Il tracciato di gara attraverserà i comuni della Bassa Valle e Alta Valle di Susa. In occasione del passaggio della gara la circolazione sui tratti interessati dalla corsa verrà sospesa per circa 10 minuti a partire dal passaggio della vettura di apertura gara ciclistica e riprenderà allo sfilare della vettura di fine corsa. Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 10.00 di domenica 18 agosto a Collegno in piazza Avis, presso la sede della Asd Borgonuovo. Da qui alle 12,15 i corridori muoveranno ad andatura turistica fino alla periferia della cittadina, dove alle 12,30 verrà dato il via ufficiale. L'arrivo a Sestriere, dopo 106 chilometri di gara, è previsto intorno alle ore 15,30. (segue) (Rpi)