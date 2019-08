Grecia: entro settembre chiusura gara appalto per costruzione casinò in ex aeroporto Elliniko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe venire completata entro la fine di settembre la procedura d'appalto per la costruzione e la gestione del casinò destinato ad occupare lo spazio dell'ex aeroporto di Elliniko, a sud di Atene. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini", specificando come le intenzioni del governo greco siano quelle di non permettere ulteriori estensioni della scadenza per presentare offerte. Al momento sono tre le compagnie che dovrebbero partecipare alla gara d'appalto: Mohegan Gaming & Entertainment, Hard Rock Cafe e Genting. La prima in particolare avrebbe manifestato grande interesse per il progetto in questione, come testimoniato dalle numerose visite in Grecia dei suoi funzionari negli ultimi mesi.(Gra)